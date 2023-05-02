Кто выиграет Кубок Стэнли — 2023?

Накануне определились все пары второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги — последним полуфиналистом Восточной конференции стал «Нью-Джерси Дэвилз».

Таким образом, определилась четвёртая, последняя пара участников второго раунда Кубка Стэнли. «Нью-Джерси» в 1/4 финала турнира сыграет с «Каролиной», которая оказалась сильнее «Айлендерс» на предыдущей стадии.

Ранее определились ещё три пары четвертьфиналистов: «Торонто» сыграет с «Флоридой», «Сиэтл» сыграет с «Далласом», а «Вегас» встретится с «Эдмонтоном».

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Напомним, действующий обладатель Кубка Стэнли «Колорадо» ранее покинул турнир на стадии 1/8 финала.