«Мне повезло». Бобровский — о ключевом сейве в концовке первого матча серии с «Торонто»

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский рассказал о том, что помогло ему сделать ключевой сейв в концовке первого матча серии с «Торонто» (4:2). Россиянин отбил бросок в упор в исполнении нападающего «Мейпл Лифс» Вильяма Нюландера.
«Мои ребята мне очень помогли, они здорово расчищали пятачок, что давало мне хороший обзор. Ребята отлично играли в меньшинстве, блокировали броски и подставляли клюшки.
Момент с сейвом в концовке матча? Мне просто повезло. Соперник нанёс сильный и хороший бросок, а я просто выбросил свой щиток, и шайба попала мне в конёк. Просто повезло», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.
Бобровский отразил 34 из 36 бросков по воротам и был признан третьей звездой встречи. Следующий матч серии состоится в Торонто, 5 мая. Начало встречи — в 02:00 мск.
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