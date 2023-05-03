«Мне повезло». Бобровский — о ключевом сейве в концовке первого матча серии с «Торонто»

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский рассказал о том, что помогло ему сделать ключевой сейв в концовке первого матча серии с «Торонто» (4:2). Россиянин отбил бросок в упор в исполнении нападающего «Мейпл Лифс» Вильяма Нюландера.

«Мои ребята мне очень помогли, они здорово расчищали пятачок, что давало мне хороший обзор. Ребята отлично играли в меньшинстве, блокировали броски и подставляли клюшки.

Момент с сейвом в концовке матча? Мне просто повезло. Соперник нанёс сильный и хороший бросок, а я просто выбросил свой щиток, и шайба попала мне в конёк. Просто повезло», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

Бобровский отразил 34 из 36 бросков по воротам и был признан третьей звездой встречи. Следующий матч серии состоится в Торонто, 5 мая. Начало встречи — в 02:00 мск.