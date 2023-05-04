Крикунов — об отстранении сборной России: люди, которые против нас, скоро придут в себя

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов предположил, когда национальную команду допустят до международных стартов.
«У нас выросла большая плеяда талантливых игроков, которые выступают в НХЛ. Когда России разрешат играть на чемпионате мира, у команды будут хорошие вратари. У сборной также есть и нападающие, и защитники. Я думаю, что на следующий год нас уже могут допустить до международных турниров. Хоть и говорят, что отстранение продлится до 2025 года, но я предполагаю, что уже в 2024-м мы появимся. Время лечит. Люди, которые против России, тоже скоро придут в себя», — сказал Крикунов в интервью с Betonmobile.ru.
В феврале Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Беларуси на весь сезон-2023/2024. В феврале 2022 года национальные команды по политическим причинам были отстранены от всех международных турниров под эгидой ИИХФ.
- 4 мая 2023
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