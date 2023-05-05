«Сегодня он снова был непробиваем». Главный тренер «Флориды» — об игре Бобровского

Главный тренер «Флориды» Пол Морис похвалил вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского за игру во втором матче серии с «Торонто» (3:2). Россиянин отразил 35 из 37 бросков по воротам и был признан первой звездой встречи.

«Вам нужно, чтобы ваш вратарь выигрывал серию каждый вечер, и сегодня он сделал это. Я не думаю, что ему было легко в начале матча. Конечно, мы плохо помогали ему в первые 10 минут игры, а затем он собрался.

Иногда ты стоишь на скамейке запасных, чувствуешь, как играет твой вратарь и говоришь: «Ого, он сегодня снова непробиваем», и это то, что он дал нашей команде сегодня», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

Бобровский пропустил два гола уже к шестой минуте матча, однако затем был непробиваем и помог своей команде одержать вторую победу в серии. «Флорида» ведёт в серии со счётом 2-0 и отправляется на две домашние игры.