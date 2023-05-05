Бобровский рассказал об атмосфере в команде после двух побед в серии с «Торонто»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский рассказал об атмосфере в команде после победы во втором матче серии с «Торонто» (3:2). «Пантерз» выиграли оба гостевых матча и повели в серии со счётом 2-0. Следующие две игры серии пройдут на площадке «Флориды».

«Атмосфера в раздевалке хорошая, но это лишь одна игра, серия продолжается. Мы не слишком много думаем о том, что было в прошлом. Это был быстрый поворот событий после седьмой игры с «Бостоном». Это была весёлая выездная серия и отличный хоккей с нашей стороны», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

Бобровский начинал текущий плей-офф в запасе, однако вышел на лёд в третьем периоде третьего матча серии с «Бостоном». С тех пор россиянин неизменно выходил в старте и одержал уже пять побед кряду.