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Кенневилля назвали претендентом на пост нового главного тренера «Рейнджерс»

Кенневилля назвали претендентом на пост нового главного тренера «Рейнджерс»
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После увольнения Жерара Галлана с поста главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс», клуб, по слухам, может обратиться к кандидатуре Джоэля Кеннвилля, сообщает ESPN. При этом «синерубашечникам» придётся подать специальную петицию в НХЛ, чтобы получить возможность нанять его.

В октябре 2021 года Кенневилль ушёл с поста главного тренера «Флориды Пантерз» из-за результатов расследования секс-скандала, который произошёл в «Чикаго» в 2010 году. В то время специалист занимал пост главного тренера «Блэкхоукс» и являлся участником рассмотрения заявления нападающего Кайла Бича, обвинявшего в насилии видеотренера Брэда Олдрича.

По итогам рассмотрения того дела, комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что Кенневилль должен получить его одобрение, прежде чем устроиться на работу в лиге.

Галлан был отправлен в отставку с поста главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс» в ночь с 6 на 7 мая по московскому времени. Как сообщил ESPN источник в НХЛ, одним из факторов, повлиявших на увольнение, стали мнения игроков команды.

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