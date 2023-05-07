Кенневилля назвали претендентом на пост нового главного тренера «Рейнджерс»

После увольнения Жерара Галлана с поста главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс», клуб, по слухам, может обратиться к кандидатуре Джоэля Кеннвилля, сообщает ESPN. При этом «синерубашечникам» придётся подать специальную петицию в НХЛ, чтобы получить возможность нанять его.
В октябре 2021 года Кенневилль ушёл с поста главного тренера «Флориды Пантерз» из-за результатов расследования секс-скандала, который произошёл в «Чикаго» в 2010 году. В то время специалист занимал пост главного тренера «Блэкхоукс» и являлся участником рассмотрения заявления нападающего Кайла Бича, обвинявшего в насилии видеотренера Брэда Олдрича.
По итогам рассмотрения того дела, комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что Кенневилль должен получить его одобрение, прежде чем устроиться на работу в лиге.
Галлан был отправлен в отставку с поста главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс» в ночь с 6 на 7 мая по московскому времени. Как сообщил ESPN источник в НХЛ, одним из факторов, повлиявших на увольнение, стали мнения игроков команды.
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