Макдэвид — об 1:5 от «Вегаса»: хорошего было немного, нужна отдача от всех

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о поражении команды в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции с «Вегас Голден Найтс» (1:5).
«Хорошего сегодня было немного. Звено Фогеле сыграло хорошо. Но нужна отдача от всех. Они сыграли хорошо, а остальные звенья их не поддержали», — приводит слова Макдэвида пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
26-летний Макдэвид с 15 (5+10) очками в девяти матчах покинул лёд без очков в нынешнем плей-офф во второй раз. Он завершил матч с «Голден Найтс» с показателем полезности «-2».
После этого матча счёт в серии между командами стал 2-1 в пользу «Вегаса». Следующая встреча пройдёт в Эдмонтоне 11 мая. Начало матча — в 5:00 мск. В предыдущем матче «Эдмонтон» обыграл своего соперника со счётом 5:1. Пятый матч серии пройдёт 13 мая на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе.
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