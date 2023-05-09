Россиянин Костин делит второе место в «Эдмонтоне» по числу силовых приёмов в плей-офф

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Клим Костин применил шесть силовых приёмов за 9.32 минуты на льду по ходу третьего матча полуфинала Западной конференции с «Вегас Голден Найтс» (1:5; 1-2). С показателем полезности «0» 24-летний Костин в этой встрече остался без бросков по воротам.

В нынешнем плей-офф Кубка Стэнли Костин применил 32 силовых приёма в девяти матчах. Он также набрал 4 (3+1) очка при среднем времени на льду 8.16.

По числу силовых приёмов россиянин делит второе место в «Эдмонтоне» с нападающими Ником Бьюгстадом и Заком Хайманом. Больше хитов только у Эвандера Кейна (39).

После этого матча счёт в серии стал 2-1 в пользу «Вегаса». Следующая встреча пройдёт в Эдмонтоне 11 мая. Начало матча — в 5:00 мск.