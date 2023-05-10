«У нас появился тренер высокого уровня». Заслуженный тренер России — о Фёдорове

Заслуженный тренер России Сергей Черкас оценил работу Сергея Фёдорова на посту главного тренера ЦСКА и выделил компоненты, позволившие армейскому клубу завоевать второй подряд Кубок Гагарина.

«Логичны ли итоги минувшего сезона в КХЛ? По большому счёту – да. В финале встречались две сильнейшие коман­ды. «Ак Барс» изначально был фаворитом, просто какие-то внутренние передряги не позволили ему сразу начать в галоп. Но после прихода Билялетдинова всё стало на свои места и команда была готова бороться за Кубок Гагарина, стала первой в своей конференции. Что касается ЦСКА, то СКА пытался дать бой москвичам. Но не получилось. Не так ярко в решающие моменты сыграли лидеры питерской команды, с ошибками действовала вратарская линия. А когда эти компоненты дают сбой, выйти в финал достаточно сложно.

ЦСКА возвращается к доминированию в российском хоккее, как в советские времена? Это точно не случайность. Вся система подготовки ЦСКА работает на главную команду. И это даёт результаты. Ну а ещё стоит отметить Сергея Фёдорова. Понятно, что к первому его успеху многие отнеслись скептически. Мол, повезло. Но уже вторая победа говорит, что у нас появился тренер достаточно высокого уровня. Ещё стоит отметить, что ЦСКА определился по составу, нет текучки кадров, точечно вливает каких-то игроков. Ну и постоянно угадывают с вратарями, что как минимум пол­команды, а может, и больше. В прошлом сезоне здорово смотрелся Федотов. В этом Рейдеборн переиграл всех своих конкурентов. Вот они, рецепты успеха», — цитирует Черкаса «Спорт уик-энд».

Напомним, в финале розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА в семи матчах обыграл казанский «Ак Барс». За последние пять лет армейский клуб трижды становился обладателем главного трофея в КХЛ.