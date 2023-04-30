Фактор Билялетдинова. Что ждёт «Ак Барс» после поражения в финале Кубка Гагарина?

Накануне, 29 апреля, поражением от ЦСКА (2:3, 3-4) в седьмом матче финала Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» завершил один из самых неоднозначных и необычных сезонов в истории клуба в КХЛ. После осуществления в прошлое межсезонье мощнейшей селекционной кампании многочисленные эксперты с ходу присвоили «Ак Барсу» статус главного претендента на выход в финал Кубка Гагарина от Восточной конференции.

Состав казанской команды действительно изобиловал звёздами первой величины по меркам российской лиги: Александр Радулов, Вячеслав Войнов, Вадим Шипачёв, Дмитрий Кагарлицкий, Станислав Галиев. И этот список можно было спокойно продолжать, дополняя его ещё целым рядом очень качественных хоккеистов вроде Дмитрия Воронкова, Ильи Сафонова, Тимура Билялова, Артёма Галимова и так далее. Слабых мест в составе казанцев просто не было.

Однако один из самых титулованных тренеров России Олег Знарок не смог справиться с таким подбором игроков. В первую очередь 60-летний наставник так не смог найти подхода к Радулову, отношения с которым у тренера были испорчены ещё со времён работы в сборной России. Все остальные причины дальнейших неудач «Ак Барса» фактически были производными от отсутствия взаимопонимания между Знарком и Радуловым.

Как итог – после 36 матчей регулярного чемпионата казанская дрим-тим обнаружила себя лишь на седьмом месте в таблице Восточной конференции, и в начале декабря 2022 года терпение высшего руководства клуба лопнуло. Именитый наставник был уволен с занимаемой должности, а на спасение «Ак Барса» в очередной раз был призван настоящий символ клуба Зинэтула Билялетдинов, начинавший этот сезон в Казани в статусе советника исполнительного директора по хоккейной вертикали.

Мастодонт тренерского цеха очень быстро разобрался в управлении раздевалкой, и положительная динамика результатов команды не заставила себя долго ждать. За оставшиеся три месяца регулярки 68-летний тренер поднял спортивный символ республики Татарстан на первое место в конференции, после чего «Ак Барс» уверенной поступью добрался до финала Кубка Гагарина.

Тренерская скамейка «Ак Барса» Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

В рамках Континентальной хоккейной лиги Билялетдинов трижды приводил «Ак Барс» к завоеванию Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018). Так произошло и пять лет назад, когда в решающей серии плей-офф КХЛ казанцы разобрались с ЦСКА (4-1). Годом спустя «Ак Барс» провалил защиту чемпионского титула, завершив сезон уже на стадии первого раунда плей-офф, всухую проиграв «Авангарду (0-4). Именно после той неудачи Билялетдинов фактически и принял решение о завершении своей блистательной тренерской карьеры, которое ему пришлось отменить только в ходе нынешнего сезона из-за настойчивых просьб республиканского руководства о возвращении в клуб. И в руководстве республики наверняка ни разу ни пожалели о принятом решении. Под руководством Билялетдинова казанцы в пятый раз в истории добрались до финальной серии плей-офф, где для завоевания четвёртого Кубка Гагарина им не хватило каких-то нюансов.

Каким будет «Ак Барс» в новом сезоне? Если говорить непосредственно о подборе хоккеистов, то у генерального менеджера клуба Марата Валиуллина в начинающееся 1 мая межсезонье не будет большого количества работы. Контракты с большинством ведущих игроков (Билялов, Галиев, Галимов, Дыняк, Кагарлицкий, Лукоянов, Радулов, Семёнов) рассчитаны как минимум ещё на один год, тогда как ещё ряд игроков (Войнов, Шипачёв, Сафонов) и вовсе подписаны ещё на два сезона.

Со многими хоккеистами, чьи контракты должны были истечь 30 апреля 2023 года, контракты были переподписаны уже в ходе сезона. За несколько дней до наступления Нового года трёхлетний контракт был заключён с защитником Кристианом Хенкелем, в январе 2023 года новые двухлетние контракты подписали защитники Никита Лямкин, Константин Лучевников и Даниил Журавлёв, а спустя месяц соглашение на аналогичный срок было заключено с защитником Дмитрием Юдиным.

Без контрактов на следующий сезон пока что остаются всего четыре игрока основного состава – это нападающие Дмитрий Воронков, Кирилл Петров и Кирилл Панюков, а также резервный голкипер Амир Мифтахов. Истекает контракт у пропустившего плей-офф из-за травмы опытного нападающего Михаила Глухова, а самый опытный игрок команды Данис Зарипов объявил о завершении карьеры ещё до начала плей-офф, в котором он в итоге участия не принимал.

Из этого списка хоккеистов практически наверняка покидают Казань два форварда – Воронков отправляется в НХЛ покорять «Коламбус», а Петров воссоединяется в Минске с прежним главным тренером «Ак Барса» Дмитрием Квартальновым. Также, по информации издания «Спорт-экспресс», казанский клуб расстанется с двумя защитниками, чьи контракты должны были действовать ещё один сезон. Василий Токранов и Динар Хафизуллин в силу разных причин в плей-офф практически не играли, и их потеря не станет для «Ак Барса» каким-либо ударом.

Неудивительно, что на рынке «Ак Барс» намерен совершить точечное усиление, найдя защитника и двух нападающих в топ-звенья. В этой связи сообщается об интересе казанского клуба к Дмитрию Яшкину, в услугах которого казанцы были заинтересованы ещё год назад, но тогда русский чех подписался со СКА. Однако главный вопрос относительно будущего «Ак Барса» сейчас всё-таки касается фигуры его главного тренера.

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В руководстве казанского клуба не скрывают очевидного и понятного желания продолжать сотрудничество с 68-летним Билялетдиновым, который в этом сезоне доказал, что он по-прежнему остаётся в деле и ему ещё рано отходить от реальных хоккейных дел. Теперь всё упирается исключительно в желание или его отсутствие самого легендарного тренера продолжать тренерскую деятельность.

Календарь следующего сезона КХЛ ещё неизвестен, но уже понятно, что сборную России в ближайшее время точно не вернут на международную арену. Это означает, что чемпионат КХЛ-2023/2024 получится таким же затяжным марафоном всего с одной паузой в регулярке, как это было и в завершившемся сезоне. Захочет ли Зинэтула Хайдярович снова погружаться в ежедневный рутинный процесс, сопряжённый с постоянными перелётами и разъездами, – большой вопрос, ответ на который опытный наставник пока что не дал.