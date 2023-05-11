Юшкевич: Никишин — лучший защитник КХЛ, задавший новый вектор развития для игроков обороны

Олимпийский чемпион 1992 года и старший тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Юшкевич оценил номинантов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата КХЛ. На награду претендуют нападающий «Ак Барса» Александр Радулов, форвард СКА Дмитрий Яшкин и защитник СКА Александр Никишин.
«Радулова знают все и в НХЛ, и в КХЛ. Это боец до мозга костей, который достигал огромных высот именно за счёт неуёмного характера и огромного желания побеждать. Такая никогда не теряющая заряд электростанция, которая подпитывает партнёров и раздражает соперников.
Яшкин — прирождённый нападающий. Очень интересный игрок, который умеет забивать шайбы с таких позиций, с которых никто не решился бы бросать. Он проявил себя настоящим лидером в СКА.
Никишин постоянно прибавляет, не зря он выступал за национальную команду на Олимпиаде в Пекине, где стал серебряным призёром. На мой взгляд, Никишин является лучшим защитником нашего чемпионата — отличное катание, видение площадки, хорошее чутьё на голевые моменты. Он задал новый вектор развития для игроков обороны», — сказал Юшкевич в интервью спортивному радио «Движение».
Ранее Никишин после вылета СКА от ЦСКА (2-4) в финале Запада КХЛ заявил «Чемпионату», что предстоящим летом планирует серьёзно поработать над усилением своей игры.
- 11 мая 2023
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