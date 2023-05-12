«Каролина» с Бриндамором выходила в финал Востока в двух из пяти случаев

В пятом матче полуфинала плей-офф Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2 ОТ; 4-1) и вышла в финал Восточной конференции. Для команды Рода Бриндамора это второй финал Востока за пять лет, что он руководит коллективом. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ на официальном сайте.

Под руководством 52-летнего Бриндамора «Каролина» выходила в финал конференции в сезоне-2018/2019 — в дебютном для специалиста у руля «Харрикейнз». Финал конференции станет для «Каролины» пятым в истории: она выходила туда в 2002, 2006 и 2009 годах. В первом случае команда уступила в главном финале «Детройту», а в 2006-м выиграла Кубок Стэнли.

Соперником «Каролины» в предстоящей серии станет победитель пары «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз». Счёт в серии 3-1 в пользу «Пантерз».