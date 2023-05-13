Эрик Стаал вновь сыграет против брата Джордана в финале Восточной конференции НХЛ

Нападающий «Флориды» Эрик Стаал вновь сыграет против брата Джордана Стаала в финале Восточной конференции НХЛ. Младший брат выступает за «Каролину».

Отметим, что этопроисходит во второй раз в истории НХЛ. Впервые братья встретились в финале конференции в 2009 году. Тогда «Питтсбург» Джордана был сильнее «Каролины» Эрика (4-0). Отметим, что за «Флориду» также играет третий брат – Марк Стаал.

Напомним, в середине регулярного чемпионата хоккеисты «Флориды» Эрик Стаал и Марк Стаал отказались выходить на разминку перед матчем с «Торонто» (2:6) в свитере в поддержку ЛГБТ-сообществ. Братья сделали публичное заявление, в котором объяснили своё решение христианскими убеждениями.