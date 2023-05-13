Пашков — о новых вратарях «Автомобилиста»: в прошлом сезоне клуб запутался в этой позиции

Экс-голкипер сборной СССР, олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о вратарских перестановках в «Автомобилисте». Ранее «Чемпионат» сообщал об уходе Юхана Маттссона в СКА, также команду покинул Игорь Бобков. Клуб из Екатеринбурга подписал бывшего вратаря «Амура» Евгения Аликина.

«Кардинально меняется вратарская линия и в «Автомобилисте»? Уже говорил о том, что в прошедшем сезоне Екатеринбург запутался с вратарями, мало шансов получил молодой Гaлкин, редко играл и Бобков. Он — крепкий, средний вратарь, «Амуру» уж точно не помешает. Аликин в Хабаровске играл неплохо, но сможет ли он в Екатеринбурге подняться с уровня вратаря клуба-аутсайдера? Для меня это большой вопрос», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.