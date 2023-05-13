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Квартальнов — о поражении от «России 25»: такие игры нужно стараться выигрывать

Квартальнов — о поражении от «России 25»: такие игры нужно стараться выигрывать
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Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение команды от сборной «Россия 25» (1:2 Б).

«Взяли или потеряли одно очко? Я сказал команде – надо стараться такие игры выигрывать. Немного недотерпели, здесь нам минус. Ребята старались, боролись, вратарь держал в тонусе – это плюс. Едем домой, перезарядимся, хотим сыграть достойные матчи. Играть перед своими трибунами, зрителями – это немного волнительно, но нам надо думать о других вещах.

Усиление перед минскими матчами? К нам один парень прилетает, посмотрим. Может, Скоренов и Ерёменко восстановятся. Плюс-минус будет тот же самый состав. Мне было интересно посмотреть на команду во время этой серии. Ещё делать выводы рано, посмотрим, как сыграем в Минске», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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