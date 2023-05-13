Ротенберг: поздравляю «Зенит» с пятью победами в РПЛ подряд. СКА стремится к этому

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с пятью победами подряд в Российской Премьер-Лиге и заявил, что его команда стремится к подобным результатам в Кубке Гагарина.
«Я хочу поздравить футбольный клуб «Зенит» с победой. Пять раз подряд стать чемпионами страны — это тяжёлый огромный труд. Я знаю, какое большое внимание Алексей Борисович Миллер уделяет футболу и хоккею. Благодарю компанию «Газпром» и всех, кто помогает «Зениту». Все игроки, весь персонал. Это огромная победа — и хороший пример для всех нас, что можно сохранять дух победителя от матча к матчу.
СКА тоже хочет пять раз подряд взять Кубок Гагарина? Мы стремимся к этому всегда. Хотим и в сборной побеждать в каждом матче, и в Питере стремимся всегда выигрывать. У нас всё впереди. Но мы будем стремиться, чтобы догнать и обогнать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 13 мая 2023
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