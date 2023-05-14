Дебур — о поражении от «Сиэтла»: в плей-офф тяжело обыграть одну команду три раза подряд

Главный тренер «Далласа» Питер Дебур прокомментировал результат шестого матча серии с «Сиэтлом» (3:6). Счёт в серии стал равным — 3-3, команды проведут решающий седьмой матч 16 мая на площадке «Далласа».

«Мы знали, что они мощно начнут эту игру. Мы плохо помогали друг другу и часто теряли шайбу. Когда другая команда так голодна в решающей игре, а ты играешь на выезде, ты должен, по крайней мере, быть умнее при игре с шайбой. Я думаю, что мы усугубили наши ошибки и зарядили их энергией в первом периоде. В плей-офф тяжело обыграть одну команду три раза подряд», — цитирует Дебура пресс-служба лиги.

В этой серии «Даллас» проиграл лишь один домашний матч. Это произошло в первой игре серии, когда хоккеисты «Сиэтла» победили со счётом 5:4 в овертайме. В предыдущей серии «Сиэтл» выиграл седьмой матч у «Колорадо» на гостевой площадке.