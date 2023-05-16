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Остон Мэттьюс заявил, что хочет остаться в «Торонто»

Остон Мэттьюс заявил, что хочет остаться в «Торонто»
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс высказался о своём будущем в клубе.

«Хочу быть здесь. Думаю, я уже показал, насколько мне нравится играть за «Торонто», что для меня значит эта команда и мои одноклубники. Мы все упорно работаем, чтобы в итоге достичь самого важного результата, и это меня мотивирует.

В конце сезона и в плей-офф у меня были небольшие проблемы со здоровьем, но моя работа — преодолевать такие трудности и делать все, что в моих силах, ради победы команды», — приводит слова Мэттьюса пресс-служба НХЛ.

Напомним, в этом году «Торонто» впервые за 19 лет прошёл первый раунд плей-офф НХЛ. А американский форвард повторил рекорд «Торонто» по результативной серии в плей-офф НХЛ. Ранее серии в восемь результативных матчей проводили Гари Лиман (1986), Даг Гилмор (1993) и Гари Робертс (2002).

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