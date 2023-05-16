Роман Ротенберг объяснил причину удаления за неспортивное поведение в матче с Беларусью

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал удаление, которое он получил за две минуты до окончания матча с Беларусью (2:3). Специалист получил наказание за неспортивное поведение.

«Я ведь должен защищать свою команду. Когда идет хоккей без правил, то своих парней нужно защищать. А если не я, то кто? Повторюсь, таков был хоккей. Мы его ожидали. Нам нужно просто убрать свои ошибки, не сетовать на судейство и выиграть с явным преимуществом», — приводит слова Ротенберга пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь на официальном сайте.

В рамках Большого тура Сборной команды встретились между собой шесть раз, в пяти случаях победу одерживала команда Ротенберга. На счету Беларуси победа в очном матче на турнире в Казахстане. Сегодня, 16 мая, сборные «России 25» и Беларуси встретятся вновь, в последний раз по ходу этого турне. Встреча начнётся в 19:10 мск.