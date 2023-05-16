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В «Нью-Джерси» объяснили подписание контракта с защитником Мисюлем

В «Нью-Джерси» объяснили подписание контракта с защитником Мисюлем
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Тренер «Нью-Джерси Девилз» Сергей Брылин высказался о подписании командой контракта с Даниилом Мисюлем.

«Я так понимаю, что он игрок достаточно жёсткий, агрессивный, с хорошим катанием, который не только может разрушать, но и хорошо видит поле, хорошо владеет шайбой и может доставить её туда, куда нужно. Этой комбинации, возможно, нам и не хватало в плей-офф — не хватало ребят, которые готовы и могут играть под давлением, биться в каждой смене и в то же время могут хорошо распоряжаться шайбой, обладают хорошим хоккейным чутьём.

Разговаривал с ним несколько месяцев назад — по-моему, как раз перед тем, как он собирался принимать решение по поводу подписания с нашим клубом контракта. Я просто сказал ему, что игроков такого плана, как он, у нас немного, и у него будет хорошая возможность показать себя в тренировочном лагере, побороться за место в составе. Он сказал, что готов работать над собой, готов играть и в фарм-клубе», — приводит слова Брылина ТАСС.

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