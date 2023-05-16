«Нам не нужен тренер на весь год». Третьяк — о главном тренере России в новом сезоне
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о ситуации с главным тренером сборной России в будущем сезоне.
«Контракт Жамнова заканчивается 30 июня – что с ним будет дальше? Мы сейчас подведём итоги, а потом будем решать. Пока не могу вам сказать своего решения.
Мы подумаем, как на следующий год нам лучше провести Кубок Первого канала. Практически ведь у нас будет один турнир – и всё! И на мой взгляд, брать старшего тренера на весь год – это и не нужно делать. Просто на турнир, да, действительно. И тренерский совет определит, кого брать», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
Ранее Третьяк рассказал, что игры сборных России и Беларуси планируются и в следующем году.
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