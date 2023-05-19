Казахстан — Словакия: во сколько матч ЧМ-2023 по хоккею, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 19 мая, на чемпионате мира по хоккею пройдёт восьмой игровой день. В вечернем слоте встретятся соперники по группе В — сборные Казахстана и Словакии. Матч на «Арене-Рига» начнётся в 20:20 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
ЧМ-2023. Группа B
19 мая 2023, пятница. 20:20 МСК
Казахстан
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Команды трижды встречались между собой в рамках чемпионатов мира. Все три матча выиграли хоккеисты словацкой сборной. На текущем турнире Казахстан одержал волевую победу по буллитам в первом матче турнира с Норвегией. Однако затем казахстанцы уступили в трёх матчах кряду в основное время. Словаки также имеют лишь одну победу в четырёх проведённых встречах.
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