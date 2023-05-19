В КХЛ показали перстни, которые получили представители «Золотого состава»

Хоккеисты «Золотого состава» Континентальной хоккейной лиги и главный тренер этой символической команды Зинэтула Билялетдинов получили именные перстни. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ в телеграм-канале.
«Обладатели наград «Золотой состав 15 лет КХЛ» получили специальные чемпионские перстни. В каждом из них — 45 граммов белого золота, более 550 вставок из драгоценных камней и холодная эмаль. Перстни разбираются на две части: верхняя площадка с логотипом юбилейного сезона превращается в подвеску, под ней «прячется» миниатюрная джерси с номером игрока, под которым он провёл большую часть своей карьеры», — сказано в заявлении КХЛ.
Вот как выглядит «Золотой состав » КХЛ:
вратарь: Александр Ерёменко;
защитники: Илья Никулин, Кевин Даллман;
нападающие: Сергей Мозякин, Данис Зарипов, Илья Ковальчук.
- 19 мая 2023
-
18:26
-
18:04
-
17:18
-
17:16
-
16:50
-
16:03
-
15:55
-
15:45
-
15:25
-
15:00
-
14:40
-
14:10
-
14:00
-
13:45
-
13:20
-
12:55
-
12:27
-
12:00
-
11:50
-
11:35
-
11:34
-
11:24
-
10:55
-
10:40
-
10:22
-
10:02
-
09:51
-
09:41
-
09:33
-
09:22
-
09:16
-
09:09
-
09:03
-
09:00
-
08:57