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В КХЛ показали перстни, которые получили представители «Золотого состава»

В КХЛ показали перстни, которые получили представители «Золотого состава»
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Хоккеисты «Золотого состава» Континентальной хоккейной лиги и главный тренер этой символической команды Зинэтула Билялетдинов получили именные перстни. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ в телеграм-канале.

«Обладатели наград «Золотой состав 15 лет КХЛ» получили специальные чемпионские перстни. В каждом из них — 45 граммов белого золота, более 550 вставок из драгоценных камней и холодная эмаль. Перстни разбираются на две части: верхняя площадка с логотипом юбилейного сезона превращается в подвеску, под ней «прячется» миниатюрная джерси с номером игрока, под которым он провёл большую часть своей карьеры», — сказано в заявлении КХЛ.

Вот как выглядит «Золотой состав » КХЛ:

вратарь: Александр Ерёменко;
защитники: Илья Никулин, Кевин Даллман;
нападающие: Сергей Мозякин, Данис Зарипов, Илья Ковальчук.

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