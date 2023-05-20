Светлов: «Золотую клюшку» разделил бы между Яшкиным и Радуловым

Олимпийский чемпион Сергей Светлов оценил лауреатов премий лучшим игрокам прошедшего сезона КХЛ. Церемония закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги прошла 18 мая.

«Лучший вратарь? Тут заранее всё было ясно — Серебряков провёл мощный сезон, с элементами вратарского доминирования. Три-четыре года назад работал в «Адмирале» с Никитой, у него и тогда были отличные матчи, а теперь пришла стабильность. Кстати, и в недавнем туре сборной «Россия 25» он свой уровень подтвердил.

Самый ценный игрок? Наверное, конкуренты у Яшкина были в борьбе за «Золотую клюшку». Может быть, как яркий командный лидер чуть лучше проявил себя Александр Радулов, его клуб остановился в шаге от Кубка Гагарина. Разделил бы «Золотую клюшку» между этими двумя мастерами.

Лучший тренер? Коллег никогда не обсуждаю, у нас очень интересная, но сложная профессия. Результат в спорте — главное, поэтому тут никаких комментариев не требуется. Другое дело, что в работе с большими клубами — одна специфика, а когда ты трудишься с командами, предел мечтаний которых — плей-офф, эта специфика другая. Поэтому отметил бы в этом сезоне Михаила Кравеца. Ему выпал шанс подняться из категории клубов второго эшелона — в элиту, в «Авангард». Может, на новом уровне ему работалось даже легче.

Лучший новичок? В этой номинации была серьёзная конкуренция со стороны защитника «Торпедо» Конюшкова. Гребёнкин мне запомнился тем, что играл не по шаблонам и не по рельсам, всё время что-то придумывал. Зато Конюшков вёл всё большинство «Торпедо» — наряду с первым звеном. Чем больше у нас будет таких по-спортивному наглых новичков, тем лучше для КХЛ и сборной.

Приз за верность хоккею получил вратарь «Магнитки» Василий Кошечкин? Оптимальный выбор. Помню совсем молодого Кошечкина, с которым работал в «Ладе», у него идеальная для вратаря психология и нервная система. Кошечкин выиграл многие призы в КХЛ, стал олимпийским чемпионом. Идеальная карьера! А её финал был бы идеальным, если бы год назад Кошечкин взял очередной Кубок Гагарина», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.

Напомним, на церемонии закрытия сезона КХЛ присутствовал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который вручил приз самому ценному хоккеисту сезона Дмитрию Яшкину. Оба хоккеиста получили сертификаты на автомобиль Lada Niva Travel KHL. На церемонию закрытия сезона-2022/2023 КХЛ 37-летний форвард пришёл с супругой Анастасией.