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Бобровский признан первой звездой матча с «Каролиной»

Бобровский признан первой звездой матча с «Каролиной»
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Завершился второй матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча проходила в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1 после овертайма.

После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена лучших игроков встречи. Первой звездой признан российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, в активе которого 37 спасений.

Второй звездой стал форвард «Пантерз» Мэттью Ткачук, отличившийся в овертайме победной шайбой. Третья звезда — Александр Барков, также записавший в свой актив заброшенную шайбу.

Таким образом, все трое лучших игроков матча были выбраны из состава победителей.

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