Шипачёв: когда в регулярке еле обыгрываешь «Адмирал» на своём льду, тяжело думать о Кубке

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв рассказал о начале сезона-2022/2023 для казанского клуба.

«Летом после всех звёздных подписаний «Ак Барсу» уже были готовы отдать Кубок Гагарина? Эти ненужные разговоры тоже повлияли на нас. Олегу Валерьевичу приходилось напомнить, что мы приехали сюда не просто так и что выиграть Кубок хотят все команды.

Во время кризиса тяжело было представить себя среди главных претендентов на Кубок Гагарина? Бывало, проскакивало после поражений. Когда ты в регулярном чемпионате еле-еле обыгрываешь «Адмирал» на своём льду, тяжело думать о Кубке. Зрители приходили на нас, видели состав, понимали, какие деньги вложены в команду», — сказал Шипачёв в интервью «БИЗНЕС Online».

Ранее Шипачёв рассказал о периоде работы с Олегом Знарком в казанском клубе.