Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Бобби, Бобби, Бобби!» Переполненная арена «Флориды» восхищается Бобровским

«Бобби, Бобби, Бобби!» Переполненная арена «Флориды» восхищается Бобровским
Комментарии

Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский оформил шат-аут в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли c «Каролиной Харрикейнз» (1:0, 3-0). После встречи трибуны «Эф-Эл-Эй Лайв-Арены» начали скандировать чанты в адрес 34-летнего российского вратаря.

ВИДЕО

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил по ходу матча 32 спасения и оформил первый шат-аут в Кубке Стэнли в карьере. Таким образом, в возрасте 34 лет и 244 дней он стал самым возрастным голкипером лиги за последние 14 лет, оформившим первый «сухой» матч в плей-офф НХЛ. В 2009 году вратарь «Бостона» Тим Томас оформил первый шат-аут в Кубке Стэнли в возрасте 34 лет и 340 дней. Напомним, Бобровский был признан лучшим игроком сегодняшнего матча.

Материалы по теме
Издание The Hockey News восхитилось игрой Бобровского в этом плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023