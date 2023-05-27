Александр Овечкин нашёл плюс в непопадании в плей-офф Кубка Стэнли с «Вашингтоном»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что расстроился непопаданию в плей-офф Кубка Стэнли, но это позволило его семье раньше вернуться в Россию и повидаться с близкими.

«Конечно, расстроился, но что сделаешь… Зато вернулись домой, увидели родителей, друзей», — сказал Овечкин в шоу «Кстати» «ВКонтакте».

37-летний Овечкин по ходу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги вышел на лёд в 73 матчах, набрав в них 75 (42+33) очков при показателе полезности «-16». Всего за карьеру в НХЛ российский нападающий набрал 1485 (822+663) очков в 1347 матчах. Вместе с «Кэпиталз» Овечкин выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

Овечкин поддержал участников V Фестиваля адаптивного хоккея. Видеоролик: