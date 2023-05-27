Александр Овечкин нашёл плюс в непопадании в плей-офф Кубка Стэнли с «Вашингтоном»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что расстроился непопаданию в плей-офф Кубка Стэнли, но это позволило его семье раньше вернуться в Россию и повидаться с близкими.
«Конечно, расстроился, но что сделаешь… Зато вернулись домой, увидели родителей, друзей», — сказал Овечкин в шоу «Кстати» «ВКонтакте».
37-летний Овечкин по ходу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги вышел на лёд в 73 матчах, набрав в них 75 (42+33) очков при показателе полезности «-16». Всего за карьеру в НХЛ российский нападающий набрал 1485 (822+663) очков в 1347 матчах. Вместе с «Кэпиталз» Овечкин выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.
Овечкин поддержал участников V Фестиваля адаптивного хоккея. Видеоролик:
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