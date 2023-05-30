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Маршессо объяснил, почему игроки «Вегаса» не стали дотрагиваться до приза Кэмпбелла

Маршессо объяснил, почему игроки «Вегаса» не стали дотрагиваться до приза Кэмпбелла
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо рассказал, что игроки команды не стали дотрагиваться до приза Кэмпбелла из-за случая, который произошёл в прошлый раз. В 2018 году игроки «Голден Найтс» стали первыми после сезона-2004/2005, кто дотронулся до приза, после чего в финале Кубка Стэнли «Вегас» проиграл «Вашингтон Кэпиталз».

«В первый год мы прикасались к нему, и для нас это закончилось не очень хорошо. Мы упорно трудились, чтобы оказаться в таком положении, но это не тот приз, к которому мы хотим прикоснуться», — приводит слова Маршессо пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте.

В финале Кубка Стэнли «Вегас» сыграет с «Флоридой Пантерз». Первая встреча противостояния состоится 4 июня.

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