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Форвард «Вегаса»: хорошая возможность выиграть Кубок Стэнли, мы играем в отличный хоккей

Форвард «Вегаса»: хорошая возможность выиграть Кубок Стэнли, мы играем в отличный хоккей
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел поделился ожиданиями от финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз».

«Я взволнован. Это прекрасная возможность для нашей команды. Мы многое сделали, чтобы попасть сюда и дать себе шанс на Кубок Стэнли, и это было непросто. Я думаю, что мы сейчас играем в отличный хоккей. Я просто очень горжусь тем, что являюсь частью этой команды. Так много отличных парней в этой раздевалке. Это отличная организация, от обслуживающего персонала до руководства», — цитирует Айкела пресс-служба клуба.

Напомним, финальная серия розыгрыша Кубка Стэнли начнётся на льду «Вегаса» в ночь на 4 июня (3:00 мск). За «пантер» выступает российский вратарь Сергей Бобровский, за «рыцарей» – форвард Иван Барбашёв.

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