Айкел: я понял, как тяжело попасть даже в плей-офф НХЛ, не говоря уже о финале

Нападающий «Вегаса» Джек Айкел поделился эмоциями от предстоящих матчей финала Кубка Стэнли с «Флоридой». Форвард впервые за свою восьмилетнюю карьеру в НХЛ участвует в плей-офф. Ранее нападающий шесть сезонов выступал за «Баффало».
«Это то место, где вы хотите быть как игрок, и мне потребовалось несколько лет, чтобы добраться сюда. Это был отличный опыт. Было очень весело делиться с ребятами в команде эмоциями, победами и продвигаться дальше по сетке. Рядом со мной сейчас находится моя семья, которая поддерживала меня всю жизнь.
Вы знаете, как тяжело попасть в финал Кубка Стэнли. Лично я понял, как тяжело было даже выйти в плей-офф», — цитирует Айкела The Score.
Напомним, финальная серия розыгрыша Кубка Стэнли начнётся на льду «Вегаса» в ночь на 4 июня (3:00 мск).
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