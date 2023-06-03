Бобровский — о контроле эмоций: ваша реакция зависит от того, как вы смотрите на вещи

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский рассказал, как он справляется со стрессом на льду и вне его, и заявил, что наслаждается возможностью участия в финале Кубка Стэнли.

«Почему я такой спокойный? Вы должны контролировать свой разум и особенно устранять все отвлекающие факторы вне фокуса, потому что вы получили достаточно стресса на льду во время игр. Я быстро забываю неудачные моменты, мой разум сейчас очень сосредоточен на настоящем.

Возьмём, к примеру, автомобильные пробки. Трафик такой, какой он есть. Ты ничего не можешь с этим поделать. Лучше попытаться думать наоборот. Сядьте поудобнее и расслабьтесь. Наслаждайтесь своей машиной и наслаждайтесь тем, что вы можете увидеть снаружи. Ваша реакция зависит от того, как вы смотрите на вещи. Если вы измените перспективу, вам будет легче управлять своими эмоциями.

Знаете, это большой хоккейный праздник — финал Кубка Стэнли. Я никогда раньше не был в этом месте, и я хочу пользоваться этой возможностью и наслаждаться этим. Конечно, есть давление, но это хорошее давление. Вы хотите оказаться в этом месте, это то, о чём вы мечтаете», — цитирует Бобровского Sportsnet.

Российский голкипер принял участие в 14 матчах нынешнего плей-офф, выиграв 11 из них и отражая в среднем 93,5% бросков. Первый матч финала с «Вегасом» пройдёт в ночь на 4 июня и начнётся в 3:00 мск.