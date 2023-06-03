Двукратный обладатель Кубка Гагарина Мингачёв объяснил решение продлить контракт с ЦСКА

Форвард ЦСКА Тахир Мингачёв прокомментировал продление контракта с армейцами. Новое соглашение 21-летнего нападающего рассчитано на два сезона.

«Конечно, счастлив после заключения нового контракта. Рад, что остался в ЦСКА. Готов дальше работать. За карьеру довелось пройти все ступени вертикали армейского клуба. Здесь мне максимально комфортно, всё нравится, поэтому хочу продолжать здесь свою карьеру. Цели на будущее? Следующие цели — это помочь команде достичь новых высот, провести более результативный сезон. Хочется как можно больше приносить пользу команде. Хотелось бы сказать огромное спасибо болельщикам! Вы всегда приходите, болеете. Ваша энергия для нас, как кислород — это дополнительная мотивация. Будем стараться радовать в новом сезоне, мы одна семья!» — приводит слова Мингачёва официальный телеграм-канал армейцев.

Напомним, молодой нападающий уже выиграл с ЦСКА два Кубка Гагарина — в 2022 и 2023 годах. Мингачёв дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2020/2021. За это время нападающий успел сыграть 141 встречу в лиге, включая плей-офф, и записал на свой счёт 27 (14+13) баллов при общем показателе полезности «+12».