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ХК ЦСКА шуткой отреагировал на разгромный счёт в матче РПЛ между армейцами и «Ростовом»

Пресс-служба ХК ЦСКА в официальном телеграм-канале отреагировала на разгромный счёт в матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московские армейцы принимают «Ростов». ПФК ЦСКА за первый тайм забил сопернику четыре безответных мяча — 4:0.

«Когда смотришь первый тайм матча ПФК ЦСКА — «Ростов», — говорится в сообщении.

Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале ХК ЦСКА. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в случае победы ПФК ЦСКА займёт второе место в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги и выиграет серебряные медали.

ХК ЦСКА в сезоне-2022/2023 выиграл Кубок Гагарина. Армейцы, переигрывая «Ак Барс» в финальной серии со счётом 3-1, в итоге довели дело до седьмого матча, в котором одержали победу — 3:2.