ХК ЦСКА шуткой отреагировал на разгромный счёт в матче РПЛ между армейцами и «Ростовом»

Пресс-служба ХК ЦСКА в официальном телеграм-канале отреагировала на разгромный счёт в матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московские армейцы принимают «Ростов». ПФК ЦСКА за первый тайм забил сопернику четыре безответных мяча — 4:0.
«Когда смотришь первый тайм матча ПФК ЦСКА — «Ростов», — говорится в сообщении.
Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале ХК ЦСКА. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в случае победы ПФК ЦСКА займёт второе место в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги и выиграет серебряные медали.
ХК ЦСКА в сезоне-2022/2023 выиграл Кубок Гагарина. Армейцы, переигрывая «Ак Барс» в финальной серии со счётом 3-1, в итоге довели дело до седьмого матча, в котором одержали победу — 3:2.
- 3 июня 2023
-
18:10
-
17:58
-
17:35
-
17:23
-
17:00
-
16:31
-
15:55
-
15:35
-
15:15
-
14:50
-
14:25
-
14:00
-
13:30
-
13:05
-
12:40
-
12:15
-
11:40
-
11:15
-
10:50
-
10:30
-
10:10
-
09:45
-
09:20
-
09:00
-
08:50
-
08:35
-
08:25
-
02:35
-
01:36
- 2 июня 2023
-
23:57
-
23:39
-
23:18
-
22:58
-
22:37
-
22:20