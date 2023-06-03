Лучший бомбардир ЦСКА Окулов прокомментировал продление контракта с армейцами

Нападающий ЦСКА Константин Окулов поделился эмоциями от продления соглашения с московским клубом. Новый контракт 28-летнего форварда рассчитан на два года — до конца сезона-2024/2025.

«Эмоции только позитивные! Всей семьёй были рады продлить контракт с ЦСКА. Круто выиграть Кубок Гагарина уже три раза, но, конечно, не ожидал такого в самом начале карьеры. Аппетит приходит во время еды, сейчас хочется продолжать выигрывать и приносить победы команде. Москва и ЦСКА стали для нас уже вторым домом. Я родился и вырос в Новосибирске, но всю сознательную жизнь нахожусь здесь. Это был большой фактор при подписании контракта. Отличное руководство, коллектив — всё очень здорово. Это был не тяжёлый выбор. Болельщикам хочется сказать, чтобы приходили и поддерживали нас в новом сезоне. Будем рады видеть вас на трибунах. Без зрителей не будет хоккея. Рад продолжить наше совместное сотрудничество!» — приводит слова Окулова официальный телеграм-канал армейцев.

Напомним, нападающий стал лучшим бомбардиром и ассистентом ЦСКА в минувшей регулярке КХЛ. Окулов забросил 18 шайб, отдал 36 передач и суммарно набрал 54 балла в 60 встречах. Кроме этого, форвард завершил победный розыгрыш Кубка Гагарина на втором месте в списке лучших бомбардиров плей-офф, набрав 20 (6+14) очков в 27 матчах.