Третий раз в истории НХЛ первый гол в финале плей-офф был забит в меньшинстве

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходил первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречался с «Флоридой Пантерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе гостей первую заброшенную шайбу в матче в свой актив записал Джонатан Маршессо. Гол был забит на десятой минуте первого периода. В этот момент «Флорида» находилась в меньшинстве. Таким образом, это лишь третий случай в истории НХЛ, когда первый гол в финале плей-офф был забит в меньшинстве. Ранее подобный факт случался в 1997 и 1936 годах.

Напомним, российский голкипер Сергей Бобровский совершил по ходу встречи 29 спасений. Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Вегаса». Следующая игра состоится 6 июня. Начало — в 3:00 мск.