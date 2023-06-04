«Я и раньше делал подобное». Вратарь «Вегаса» — о выдающемся сейве в первом матче финала

Голкипер «Вегаса» Эдин Хилл поделился эмоциями после своего великолепного спасения в начале второго периода первого матча финала Кубка Стэнли с «Флоридой» (5:2). Вратарь клюшкой вытащил шайбу, летящую в пустые ворота.
«Ваша уверенность немного повышается после такого сейва, но я также чувствую, что сейчас уверен в этой команде. Мы играем в отличный хоккей, и нам просто нужно продолжать в том же духе.
Это лучший сейв в моей карьере? Да, может быть, да, учитывая финал Кубка Стэнли (смеётся). Но я знаю, что раньше делал и другие большие сейвы.
Мы в трёх победах от Кубка Стэнли, наша работа ещё не закончена. Вы же знаете, что «Флорида» будет изо всех сил пытаться одержать победу во второй игре. Я думаю, что сегодня мы сыграли отличную игру, так что мы должны повторить это во втором матче», — цитирует Хилла пресс-служба НХЛ.
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