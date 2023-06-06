Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гашек критически высказался о запрете украинским спортсменам соревноваться с россиянами

Гашек критически высказался о запрете украинским спортсменам соревноваться с россиянами
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший голкипер ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек высказался по поводу запрета украинским спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами.

«Если россиянам и белорусам где-то разрешили соревноваться, то не совсем правильно наказывать своих девушек и парней, запрещать им участвовать в этих соревнованиях. Им нужно ехать и соревноваться. Таково мое мнение», – приводит слова Гашека ua.tribuna.com.

Напомним, ранее украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами. Отмечалось, что в случае нарушения требования спортивные федерации будут лишены статуса национальных. Также приказ поручает чиновникам министерства отзывать делегации из командировок, если в соревнованиях участвуют российские и белорусские спортсмены.

Ранее ряд украинских спортсменов высказались против этого запрета.

Материалы по теме
Свитолина раскритиковала запрет украинским спортсменам соревноваться с россиянами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023