Гашек критически высказался о запрете украинским спортсменам соревноваться с россиянами

Бывший голкипер ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек высказался по поводу запрета украинским спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами.

«Если россиянам и белорусам где-то разрешили соревноваться, то не совсем правильно наказывать своих девушек и парней, запрещать им участвовать в этих соревнованиях. Им нужно ехать и соревноваться. Таково мое мнение», – приводит слова Гашека ua.tribuna.com.

Напомним, ранее украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами. Отмечалось, что в случае нарушения требования спортивные федерации будут лишены статуса национальных. Также приказ поручает чиновникам министерства отзывать делегации из командировок, если в соревнованиях участвуют российские и белорусские спортсмены.

Ранее ряд украинских спортсменов высказались против этого запрета.