Гашек критически высказался о запрете украинским спортсменам соревноваться с россиянами

Бывший голкипер ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек высказался по поводу запрета украинским спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами.
«Если россиянам и белорусам где-то разрешили соревноваться, то не совсем правильно наказывать своих девушек и парней, запрещать им участвовать в этих соревнованиях. Им нужно ехать и соревноваться. Таково мое мнение», – приводит слова Гашека ua.tribuna.com.
Напомним, ранее украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами. Отмечалось, что в случае нарушения требования спортивные федерации будут лишены статуса национальных. Также приказ поручает чиновникам министерства отзывать делегации из командировок, если в соревнованиях участвуют российские и белорусские спортсмены.
Ранее ряд украинских спортсменов высказались против этого запрета.
- 6 июня 2023
-
04:57
-
04:34
-
04:14
-
01:58
- 5 июня 2023
-
23:58
-
23:45
-
23:26
-
22:59
-
22:20
-
22:00
-
21:51
-
21:40
-
21:25
-
21:05
-
20:58
-
20:39
-
20:24
-
20:05
-
19:33
-
19:17
-
19:07
-
18:54
-
18:15
-
17:49
-
17:22
-
16:58
-
16:23
-
15:30
-
15:15
-
14:49
-
14:43
-
14:25
-
14:07
-
13:51
-
13:39