Ткачук из-за травмы провёл лишь четыре смены в третьем периоде четвёртого матча финала

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук пропустил значительную часть третьего периода из-за травмы, проведя лишь четыре смены в заключительном отрезке матча.

Форвард покинул лёд на отметке 44:18, а вернулся лишь спустя 10 с небольшим минут. При этом нападающий провёл на площадке последние две минуты 26 секунд матча, пытаясь сравнять счёт при игре с пустыми воротами. Всего в четвёртом матче серии Ткачук провёл 16 минут и 40 секунд. Сам хоккеист отказался обсуждать характер травмы.

Напомним, в третьем матче серии Ткачук угодил под мощный силовой приём Кигана Колесара, после чего покинул площадку в начале первого периода и вернулся лишь к середине второго после длительной проверки на сотрясение мозга.

Пятый матч финала Кубка Стэнли пройдёт на площадке «Вегаса» в ночь на 14 июня. Матч начнётся в 3:00 мск.