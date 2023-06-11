Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ткачук из-за травмы провёл лишь четыре смены в третьем периоде четвёртого матча финала

Ткачук из-за травмы провёл лишь четыре смены в третьем периоде четвёртого матча финала
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук пропустил значительную часть третьего периода из-за травмы, проведя лишь четыре смены в заключительном отрезке матча.

Форвард покинул лёд на отметке 44:18, а вернулся лишь спустя 10 с небольшим минут. При этом нападающий провёл на площадке последние две минуты 26 секунд матча, пытаясь сравнять счёт при игре с пустыми воротами. Всего в четвёртом матче серии Ткачук провёл 16 минут и 40 секунд. Сам хоккеист отказался обсуждать характер травмы.

Напомним, в третьем матче серии Ткачук угодил под мощный силовой приём Кигана Колесара, после чего покинул площадку в начале первого периода и вернулся лишь к середине второго после длительной проверки на сотрясение мозга.

Пятый матч финала Кубка Стэнли пройдёт на площадке «Вегаса» в ночь на 14 июня. Матч начнётся в 3:00 мск.

Материалы по теме
«Вегас» — в шаге от Кубка Стэнли! Новая разборка с «Флоридой» закончилась массовой дракой
«Вегас» — в шаге от Кубка Стэнли! Новая разборка с «Флоридой» закончилась массовой дракой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023