Барбашёв создал для Айкела убойный момент, тот бросил в упор, но Бобровский спас «Флориду»
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Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский сделал яркое спасение в ходе третьего периода четвёртой встречи финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».
На 12-й минуте третьего периода «рыцари», выигрывая со счётом 3:2, убежали в контратаку. Иван Барбашёв поборолся за воротами, выцепил шайбу и отдал передачу в слот на Джека Айкела, который находился один перед Бобровским. Нападающий «Вегаса» бросил в касание, но российский голкипер «Флориды» намертво зафиксировал шайбу, сохранив команде шансы отыграться.
Напомним, в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся четвёртый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» встречалась с «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
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