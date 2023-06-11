НХЛ опубликовала места с 40-го по 31-е в топ драфта за всю историю — там один россиянин

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги запустила на своём официальном сайте топ-60 рейтинга лучших выборов драфта за всю его историю. Рейтинг приурочен к 60-й годовщине драфта. Сегодня, 11 июня, были опубликованы фамилии хоккеистов, занявших места с 40-го по 31-е. В этой десятке оказался один россиянин — Александр Могильный («Баффало Сэйбрз»).

Лучшие пики драфта НХЛ выбирали 13 авторов и редакторов. Каждый представил список из 60 лучших выборов драфта за всю историю: №1 получил 60 очков, №2 — 59 и так далее.

Лучшие выборы на драфте НХЛ за всю историю. Места с 40-го по 31-е:

40-е место: Рон Фрэнсис (1981 год, «Хартфорд Уэлерз», 1-й раунд/4-й номер);

39-е место: Теэму Селянне (1988, «Виннипег Джетс», 1/10);

38-е место: Брайан Троттье (1974, «Нью-Йорк Айлендерс», 2/22);

37-е место: Здено Хара (1996, «Нью-Йорк Айлендерс», 3/56);

36-е место: Пол Коффи (1995, «Эдмонтон Ойлерз», 1/6);

35-е место: Скотт Нидермайер (1991, «Нью-Джерси Дэвилз», 1/3);

34-е место: Крис Челиос (1981, «Монреаль Канадиенс», 2/40);

33-е место: Брайан Лич (1986, «Нью-Йорк Рейнджерс», 1/9);

32-е место: Дени Потвен (1973, «Нью-Йорк Айлендерс», 1/1);

31-е место: Александр Могильный (1988, «Баффало Сэйбрз», 5/89).