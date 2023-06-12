Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил болельщиков с Днём России

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале поздравил россиян с национальным праздником. Сегодня, 12 июня, отмечается День России.

«Сегодня мы отмечаем День России! Нам посчастливилось родиться в самой большой стране мира с великим прошлым, замечательным настоящим и прекрасным будущим. Россияне сделали множество важных научных открытий, первыми полетели в космос и победили в Великой Отечественной войне. Нам есть чем гордиться!

Мы гордимся и спортивными победами, а хоккей — один из самых успешных видов спорта в нашей стране. Россияне давно стали законодателями мод в своём виде спорта. На счету сборных СССР и России множество побед на Олимпиадах и чемпионатах мира. Наши лучшие хоккеисты и тренеры, такие как Анатолий Тарасов, Виктор Тихонов, Валерий Харламов, Владислав Третьяк, Павел Буре, Александр Овечкин навсегда вписали свои имена в историю мирового спорта.

Мы помним о своих легендах и каждый день трудимся над тем, чтобы принести России новую хоккейную славу.

С праздником!» — говорится в сообщении.

Напомним, в феврале 2022-го сборную России по хоккею отстранили от участия в международных турнирах. Национальная команда уже пропустила чемпионаты мира 2022 и 2023 года, а также молодёжные чемпионаты мира. Кроме того, у России отобрали право проведения МЧМ-2023, который должен был пройти в Омске и Новосибирске.