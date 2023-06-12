Бобровский — в топ-6 главных претендентов на звание MVP плей-офф по версии котировщиков

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский попал в топ-6 хоккеистов, которые могут выиграть «Конн Смайт Трофи» в нынешнем сезоне, по версии котировщиков. Об этом сообщает ESPN.

Так, вратарь «пантер» занял шестое место. Выше него оказался лишь один одноклубник — лидер и нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук, ставший пятым. Остальные места остались за хоккеистами «Вегас Голден Найтс». Четвёртым стал нападающий Марк Стоун, третьим — форвард Джек Айкел. Второе место занял голкипер «Вегаса» Эдин Хилл. Главным претендентом на «Конн Смайт» является Джонатан Маршессо.

Отметим, что Иван Барбашёв занял лишь 16-е место.

Напомним, этот трофей ежегодно вручается игроку, лучше других зарекомендовавшему себя в играх плей-офф Национальной хоккейной лиги. Иными словами, «Конн Смайт» достаётся MVP розыгрыша Кубка Стэнли.