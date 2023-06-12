Журналист: Гретцки — величайший спортсмен командных видов спорта, ходивший по Земле

Журналист Daily Faceoff Мэтт Ларкин прокомментировал попадание легендарного нападающего Уэйна Гретцки в топ-10 самых раскрученных, расхайпленных проспектов в истории НХЛ. Форвард занял пятое место.

«С одной стороны, пожалуй, ни один проспект в истории спорта не появлялась на радаре страны в более молодом возрасте, чем вундеркинд „Брэнтфорда“ Гретцки. В 10-летнем возрасте он забил 378 голов за один сезон. К тому времени, когда за ним следила команда WHA „Индианаполис Рэйсерс“, которая должна была забрать его в год драфта в НХЛ, он был настоящим феноменом с потенциалом для славы НХЛ. Но в том-то и дело: тогда это рассматривалось только как потенциал.

Поскольку Гретцки считался низкорослым даже для своего времени, существовал здоровый скептицизм по поводу того, сможет ли он стать доминирующим профессионалом и добиться успеха при переходе от WHA к более жёсткой игре в НХЛ после слияния лиг. Один скаут пошутил, что Уэйн мог бы «надеть шубу на Хэллоуин и сойти за трубочиста». Гретцки — величайший спортсмен командных видов спорта, когда-либо ходивший по Земле, но он занимает пятое место в этом списке, потому что его не расхваливали, когда он дебютировал. При росте 183 см и весе 77 кг его действительно подвергали некоторой критике", — приводит слова Ларкина Daily Faceoff.