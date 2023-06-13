Журналист из США рассказал о недостатках Ивана Барбашёва

Журналист The Athletic Джесси Грейнджер назвал недостатки российского нападающего «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашёва.
«Самым большим из них являются недостатки Барбашёва при игре в обороне за последние пару сезонов, которые вообще не были проблемой за его короткое время в «Голден Найтс».
В 59 матчах за «Сент-Луис» в этом сезоне Барбашев был на льду, когда ожидалось, что команда суммарно пропустит 3,14 гола, и пропустила 2,87 шайбы в среднем на 60 минут, что свидетельствует о недостаточно хорошей игре в обороне. Однако после того, как его обменяли в «Голден Найтс», его показатели были в порядке.
Он был на льду всего во время 1,82 гола в среднем на 60 минут в регулярном чемпионате, а в этом плей-офф «Голден Найтс» играли сильнее соперников с Барбашёвым на льду с невероятным отрывом, забив 22 гола и пропустив всего семь раз. Будь то игра вместе с Джеком Айкелом и Маршессо, перевод на фланг, система Кэссиди или комбинация всего вышеперечисленного, Барбашёв был крайне далёк от исполнения оборонительных обязательств", — приводит слова Грейнджера The Athletic.
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