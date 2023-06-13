Тренер вратарей «Салавата» оценил реакцию Кареева на проигрыш конкуренции 36-летнему Ежову

Тренер вратарей «Салавата Юлаева» Олег Филимонов поделился мнением о выступлении голкиперов Ильи Ежова и Андрея Кареева в минувшем сезоне. 28-летний Кареев проиграл конкуренцию 36-летнему Ежову, не сыграв ни одного матча в плей-офф. После вылета «Салавата» из розыгрыша Кубка Гагарина молодой голкипер выложил в своих социальных сетях нарезку сейвов, совершённых во время игры в чемпионате Финляндии.

«Регулярку наши голкиперы провели качественно — на четыре с плюсом, показан результат — второе место на Востоке. К сожалению, в плей-офф не получилось.

Много критических обсуждений вызвала реакция второго номера Кареева, который через интернет показал, что был готов играть больше? В хоккее и особенно во вратарских линиях есть жёсткая профессиональная конкуренция, в отличие от нападающих и защитников на лёд выходит лишь один представитель нашего амплуа. Наверное, именно из-за этого возможны какие-то эмоциональные реакции, подкреплённые какими-то амбициями.

В прошлом сезоне наши вратари в линии очень много работали — и на тренировках, и в матчах. А в плей-офф играли сильнейшие», — приводит слова Филимонова Russia-Hockey.ru.