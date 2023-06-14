Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бобровский совершил сумасшедший сейв клюшкой перед вторым голом «Вегаса»

Бобровский совершил сумасшедший сейв клюшкой перед вторым голом «Вегаса»
Комментарии

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский совершил сумасшедший сейв клюшкой на 14-й минуте пятого матча финальной серии плей-офф НХЛ против «Вегас Голден Найтс».

Вратарь спас свои ворота после броска Джека Айкела, но никто из партнёров не помог своему голкиперу, и Николас Хаг сыграл на добивании. Это был второй гол «Вегаса» в ворота Бобровского в матче.

После первого периода клуб из Невады выигрывает у «Флориды» со счётом 2:0. В серии после четырёх матчей ведёт «Вегас» 3-1.

До этого сезона обе команды по разу доходили до финала Кубка Стэнли в своей истории. «Флориде» это удалось в 1996 году, а «Вегасу» в 2018-м, но в обоих случаях клубы проигрывали решающие серии в борьбе за трофей.

Онлайн пятого матча финала
Бобровский сделал сейв года, но «Вегас» громит «Флориду»! Развязка сезона НХЛ. Онлайн
Live
Бобровский сделал сейв года, но «Вегас» громит «Флориду»! Развязка сезона НХЛ. Онлайн
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023