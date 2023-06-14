Бобровский совершил сумасшедший сейв клюшкой перед вторым голом «Вегаса»
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский совершил сумасшедший сейв клюшкой на 14-й минуте пятого матча финальной серии плей-офф НХЛ против «Вегас Голден Найтс».
Вратарь спас свои ворота после броска Джека Айкела, но никто из партнёров не помог своему голкиперу, и Николас Хаг сыграл на добивании. Это был второй гол «Вегаса» в ворота Бобровского в матче.
После первого периода клуб из Невады выигрывает у «Флориды» со счётом 2:0. В серии после четырёх матчей ведёт «Вегас» 3-1.
До этого сезона обе команды по разу доходили до финала Кубка Стэнли в своей истории. «Флориде» это удалось в 1996 году, а «Вегасу» в 2018-м, но в обоих случаях клубы проигрывали решающие серии в борьбе за трофей.
Онлайн пятого матча финала
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