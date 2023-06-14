Иван Барбашёв стал двукратным обладателем Кубка Стэнли

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходил пятый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Флориду Пантерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 9:3.

Таким образом, «Вегас» стал обладателем Кубка Стэнли сезона-2022/23. А российский нападающий Иван Барбашёв выиграл этот турнир во второй раз в своей карьере. Ранее он побеждал в Кубке Стэнли с «Сент-Луис Блюз».

В первом периоде было забито всего два гола. На 12-й минуте отличился Марк Стоун, а на 14-й забил Николас Хаг.

Во втором периоде за «Вегас» забивали Алекс Мартинес, Райли Смит, Марк Стоун и Майкл Амадил. У «Флориды» отличился только Аарон Экблад.

В третьем отрезке игры забил и российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв, а также его одноклубник Стоун оформил хет-трик. Отличился и Николя Руа. За «Флориду» забивали Сэм Райнхарт и Сэм Беннет.