Иван Барбашёв стал двукратным обладателем Кубка Стэнли

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходил пятый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Флориду Пантерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 9:3.
Таким образом, «Вегас» стал обладателем Кубка Стэнли сезона-2022/23. А российский нападающий Иван Барбашёв выиграл этот турнир во второй раз в своей карьере. Ранее он побеждал в Кубке Стэнли с «Сент-Луис Блюз».
В первом периоде было забито всего два гола. На 12-й минуте отличился Марк Стоун, а на 14-й забил Николас Хаг.
Во втором периоде за «Вегас» забивали Алекс Мартинес, Райли Смит, Марк Стоун и Майкл Амадил. У «Флориды» отличился только Аарон Экблад.
В третьем отрезке игры забил и российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв, а также его одноклубник Стоун оформил хет-трик. Отличился и Николя Руа. За «Флориду» забивали Сэм Райнхарт и Сэм Беннет.
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