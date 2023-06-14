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Восьмой год подряд одним из обладателей Кубка Стэнли стал российский хоккеист

«Вегас Голден Найтс» одержал победу в Кубке Стэнли, обыграв «Флориду Пантерз» в пятом матче серии со счётом 9:3. В составе «Вегаса» победителем стал российский хоккеист Иван Барбашёв. Тем самым, восьмой сезон подряд среди обладателей Кубка Стэнли есть российские игроки.

Список россиян-победителей Кубка Стэнли за последние восемь лет:

2015/2016. Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»).

2016/2017. Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»).

2017/2018. Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов («Вашингтон Кэпиталз»).

2018/2019. Владимир Тарасенко, Иван Барбашёв («Сент-Луис Блюз»).

2019/2020. Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Александр Волков («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

2020/2021. Андрей Василевский, Никита Кучеров, и Михаил Сергачёв («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

2021/2022. Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш»).

2022/2023. Иван Барбашёв («Вегас Голден Найтс»).