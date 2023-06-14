Барбашёв стал 12-м россиянином, кому удавалось дважды становиться обладателем Кубка Стэнли
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Нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв отметился голом в пятой игре финала Кубка Стэнли с «Флоридой» (9:3). «Голден Найтс» выиграли серию со счётом 4-1, а россиянин во второй раз в карьере стал обладателем Кубка Стэнли. Первый свой трофей форвард выиграл в составе «Сент-Луиса» в 2019 году.
Помимо Барбашёва, дважды обладателями Кубка Стэнли в качестве хоккеистов становились 11 россиян: вратарь Андрей Василевский, защитники Вячеслав Фетисов, Сергей Зубов, Олег Твердовский, Владимир Константинов, Вячеслав Войнов, Михаил Сергачёв, а также нападающие Вячеслав Козлов, Сергей Немчинов, Павел Дацюк, Никита Кучеров.
Напомним, НХЛ не разрешила привезти Кубок Стэнли в Россию во второй год подряд. В восьмой год подряд россиянин становится обладателем трофея.
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